Кыргызстан нарастил товарооборот с Казахстаном в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота между Кыргызстаном и Казахстаном в 2022 году составил 1,1 миллиард долларов, превысив показатель 2021 года (1 миллиард долларов), сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Экспорт из Кыргызстана в Казахстан в учетный период составил 438 миллионов долларов, увеличившись с 382 миллионов долларов в 2021 году.

В то же время, импорт из Казахстана в Кыргызстан в прошлом году составил 749 миллионов долларов, что больше показателя 2021 года (661 миллионов долларов).

Отметим, что Казахстан стал вторым по величине торговым партнером Кыргызстана среди стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году. Основным торговым партнером по итогам года стала Россия с общим товарооборотом 3,2 миллиарда долларов.

В общей сложности объем торговли между Кыргызстаном и странами ЕАЭС в прошлом году вырос на 32,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 4,5 миллиарда долларов и .

Напомним, что экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС в прошлом году составил 1,4 миллиарда долларов, значительно превысив данные 2021 года (791 миллион долларов).

При этом импорт из стран-членов ЕАЭС в Кыргызстан в прошлом году составил 3 миллиарда долларов, увеличившись с 2,6 миллиарда долларов в 2021 году.