В 2022 году приток иностранных инвестиций в Кыргызстан превысил $1 млрд

По предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился на 4% и составил 1 млрд 046,1 млн долларов, сообщает Нацстатком, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, при этом приток превысил уровень оттока на 290,8 млн долларов.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 95%) направлен в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с 2021 годом увеличились на 8,4%, в основном, за счет их роста из Республики Корея в 18,1 раза, Кувейта – в 15,4 раза, Японии – в 11,1 раза, Объединенных Арабских Эмиратов – в 5,0 раза, Германии – в 2,6 раза и Турции – в 1,4 раза.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Турцию (30,7%), Китай (26,3%), Нидерланды (5,9%) и Великобританию (2,8%).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с 2021 годом снизились на 12%, в основном за счет их сокращения из Казахстана на 20,1% и России – на 9,7%.

По сравнению с 2021 годом увеличение притока прямых иностранных инвестиций отмечалось в предприятия Баткенской, Таласской и Джалал-Абадской областей, а также города Ош.