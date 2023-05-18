В Джалал-Абадской области Кыргызстана построят малую ГЭС

БАКУ /Trend/ - В южной части Кыргызстана будет построена малая гидроэлектростанция, сказал заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев на очередном заседании Координационного совета институтов развития.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Отмечается, что ГЭС с предполагаемой мощностью 26,4 мегаватта будет построена в городе Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области. Строительство было инициировано Майлуу-Суйским ламповым заводом.

В ходе заседания Координационного совета также были обсуждены модернизация компании "Кыргызнефтегаз" и строительство спортивного комплекса в Бишкеке.

По словам Торобаева, в реализацию проектов вносят свой вклад фонды развития и государственные банки, что также дает импульс развитию всей экономики.

Он отметил, что финансовые институты должны активно участвовать в экономических процессах и тесно сотрудничать с бизнесом для удовлетворения потребностей предпринимателей.

Напомним, что в январе-марте 2023 года в Кыргызстане было выработано 4,6 миллиарда киловатт-часов (кВтч) электроэнергии, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года (4,1 миллиарда кВтч).

Ранее сообщалось, что в этом году Кыргызстан планирует импортировать из России 500 миллионов кВтч электроэнергии, и 314 миллионов кВтч в первом квартале 2024 года.