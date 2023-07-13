Кыргызстан входит в топ-5 стран с самыми низкими ценами на LPG

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан остается в числе пяти стран мира с самыми низкими ценами на сжиженный нефтяной газ (LPG) по состоянию на середину 2023 года, сообщает Trend.

Согласно данным портала Global Petrol Prices, средняя стоимость сжиженного газа в Кыргызстане составляла 0,34 доллара США за литр в период с 27 марта по 3 июля 2023 года.

За это время цены на сжиженный газ в Кыргызстане оставались стабильными в диапазоне 0,34 долларов. Как минимальная, так и максимальная цены были зафиксированы 27 марта 2023 года.

Сравнивая данные, можно отметить, что в период с 27 марта по 3 июля 2023 года средняя стоимость сжиженного нефтяного газа по всему миру составила 0,69 доллара за литр. В то же время, цены на сжиженный газ в Кыргызстане оставались на значительно более низком уровне.

Фактически, сжиженный газ дешевле только в нескольких странах, таких как Алжир, Ангола, Саудовская Аравия и Россия.

Между тем, самые высокие цены на сжиженный газ зафиксированы в Швеции, Швейцарии и Германии.

Портал Global Petrol Prices еженедельно предоставляет последнюю информацию о ценах на энергетические ресурсы в Кыргызстане и других странах. Свои данные портал получает из официальных правительственных источников, регулирующих органов, нефтяных компаний и ведущих средств массовой информации.