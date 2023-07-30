Кыргызстан ратифицировал кредитное соглашение с Саудовским фондом развития

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития (СФР) по проекту "Жилищное финансирование в Кыргызской Республике", подписанного 24 апреля 2023 года в городе Бишкек".

Как передает Trend, закон был принят Жогорку Кенешем 29 июня 2023 года.

Отмечается, что целью данного закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и СФР по проекту "Жилищное финансирование в КР".

Кредитное соглашение предусматривает привлечение финансовых средств в размере 100 млн долларов США для строительства жилья в Кыргызстане для граждан Кыргызстана, являющихся участниками жилищной программы "Мой дом 2021-2026".

Получателем финансирования Саудовского фонда развития выступит Кыргызстан в лице Министерства финансов страны, исполнительным агентством выступит Министерство экономики и коммерции, а реализующим агентством проекта будет открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания".