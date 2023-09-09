РКФР выделит средства на строительство малой ГЭС в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) намерен выделить 4,2 миллиона долларов США на реализацию проекта по строительству малой гидроэлектростанции на реке Гульча в Алайском районе Ошской области Кыргызстана.

Как сообщает Trend, в РКФР сказали, что новая гидроэлектростанция мощностью 9 мегаватт покроет 86 процентов потребностей в электроэнергии в Алайском районе.

Артем Новиков, председатель правления РКФР, отметил, что это восьмой гидроэнергетический проект, реализованный РКФР за последние два года.

Общая мощность, реализуемая фондом проектов, достигает 153 мегаватта, что эквивалентно почти 600 миллионам киловатт-часов электроэнергии в год.

Кумулятивная стоимость этих проектов составляет $183,6 миллиона, из которых РКФР выделил $72 миллиона. Каждый из этих проектов способствует устранению энергетического дефицита в Кыргызстане, а также расширению производственных мощностей и созданию новых рабочих мест.

Российско-Кыргызский фонд развития был учрежден и функционирует в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Кыргызстана и Россией 24 ноября 2014 года. Деятельность РКФР имеет важное значение для процесса интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).