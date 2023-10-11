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Кыргызстан ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО

Кыргызстан Материалы 11 октября 2023 13:16 (UTC +04:00)
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ/Trend/ – Парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского парламента.

В рамках соглашения предусматривается установка единой региональной системы ПВО, охватывающей обе страны. Для этой цели был предоставлен земельный участок площадью 5 гектаров рядом с российской авиабазой в городе Кант (Кыргызстан) на время действия соглашения.

29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации этого соглашения с российской стороны. Сам документ был подписан в Москве 16 августа 2022 года.

Согласно документу, ПВО в Кыргызстане будет являться составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил Российской Федерации будет руководить координацией совместных военных операций в рамках объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Кыргызстана, а также операций в составе других региональных систем ПВО, принадлежащих государствам - участникам Содружества Независимых Государств (СНГ).

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