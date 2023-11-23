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Президенты Кыргызстана и Беларуси обсудили сотрудничество между странами

Кыргызстан Материалы 23 ноября 2023 00:43 (UTC +04:00)
Президенты Кыргызстана и Беларуси обсудили сотрудничество между странами

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 22 ноября в Минск состоялась встреча между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Trend, в ходе встречи главы государств обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между двумя странами, а также повестку предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Президенты выразили готовность укреплять взаимодействие между Кыргызстаном и Беларусью в интересах своих народов.

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