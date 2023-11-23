Президенты Кыргызстана и Беларуси обсудили сотрудничество между странами

БАКУ /Trend/ - 22 ноября в Минск состоялась встреча между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Trend, в ходе встречи главы государств обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между двумя странами, а также повестку предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Президенты выразили готовность укреплять взаимодействие между Кыргызстаном и Беларусью в интересах своих народов.