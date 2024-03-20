Российская авиакомпания запускает рейсы в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Победа" запустит рейсы в Кыргызстан, сообщили в ОАО "Международный аэропорт "Манас"", передает Trend.

Сообщается, что полеты по маршруту Москва (аэропорт Внуково) - Ош начнутся 26 апреля 2024 года и будут осуществляться ежедневно. Билеты уже поступили в продажу.

"Победа" является низкобюджетным подразделением группы "Аэрофлот" и базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".

Согласно информации, флот авиаперевозчика состоит из Boeing 737-800 с кабинами только эконом-класса. Кыргызстан станет шестым международным направлением "Победы"; на данный момент компания осуществляет рейсы в Турцию, ОАЭ, Беларусь, Армению и Узбекистан.