В Чуйской области Кыргызстана запустили малую ГЭС «Ысык-Ата-1»

БИШКЕК /Trend/ - В Чуйской области Кыргызстана дан старт работе малой ГЭС «Ысык-Ата-1» мощностью 2 МВт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров страны.

Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в открытии и запуске гидроэлектростанции.

Он отметил, что в рамках 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области, которое отметят в 2024 году, по всей республике будет открыто 100 новых предприятий, включая эту ГЭС.

«В ближайшие годы в нашей стране будут построены десятки ГЭС, солнечных и ветровых станций. Мы начали строительство века - Камбаратинскую ГЭС-1, а также начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан», - сказал Жапаров.

Он подчеркнул, что запуск ГЭС «Ысык-Ата-1» стал результатом совместных усилий государства и частного сектора, направленных на улучшение энергетической инфраструктуры страны.

Отметим, что в Ысык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана в настоящее время строятся еще две малые гидроэлектростанции: ГЭС «Ысык-Ата-2» мощностью 4 МВт и ГЭС «Аманат энерго» мощностью 0,5 МВт. По данным министерства энергетики страны, планируется их ввод в эксплуатацию летом 2024 года.