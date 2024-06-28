Кыргызстан утвердил соглашение о строительстве ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между правительством Китая, кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана по сотрудничеству в проекте железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", подписанного 6 июня 2024 года в Пекине, передает Trend.

Парламент Кыргызстана ратифицировал этот закон 19 июня 2024 года. Закон направлен на выполнение внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Железная дорога будет проходить через следующие пункты: Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан. Начало строительства ожидается в октябре 2024 года.

Планируется, что к 2023 году годовой объем перевозок достигнет 8 млн тонн, к 2024 году — 10 млн тонн, а к 2050 году — 13,5 млн тонн.

Сроки доставки товаров сократятся на 7 дней, а Узбекистан получит экономическую выгоду от транзита грузов в размере $150-200 млн в год.

Отмечается, что проект значительно улучшит экспортно-импортные связи для Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана и других стран региона, обеспечив транзитные возможности и связав Китай с Индостанским полуостровом железнодорожной линией, что ранее было возможно только морским путем.

Новая железная дорога обеспечит Центральной Азии доступ к Тихому океану через Китай, а Китаю — к Персидскому заливу.