Ожидается исключение авиакомпаний Кыргызстана из черного списка ЕС - Садыр Жапаров

БИШКЕК/Trend/ - В следующем году ожидается исключение кыргызских авиакомпаний из черного списка Европейского союза (EU Air Safety List).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с президентом компании Airbus Europe Йоханом Пелиссье в Берлине.

"В последние годы велась активная работа по улучшению авиационной безопасности, внедрению международных стандартов и модернизации инфраструктуры, что значительно повысило шансы на снятие ограничений", — сказал Жапаров.

Он отметил, что исключение из этого списка откроет новые возможности для прямых рейсов в Европу. Жапаров также уделил особое внимание перспективам поддержки национальной авиакомпании "Асман Эйрлайнс", акцентировав внимание на обновлении авиапарка и внедрении современных технологий.

Президент рассказал о планах в первой фазе сотрудничества взять в лизинг два самолета Airbus (модели A320 или A321), которые будут использоваться для выполнения рейсов в Европу, включая направления Бишкек–Париж, Бишкек–Берлин и Бишкек–Лондон.

По словам Президента Жапарова, при успешной эксплуатации планируется дальнейшее расширение авиапарка в сотрудничестве с Airbus во второй фазе.

Жапаров подчеркнул, что развитие авиационной отрасли является одним из ключевых приоритетов для Кыргызстана. Он отметил значимость уже реализованных проектов, включая приобретение самолетов за счет республиканского бюджета, которые успешно используются в стране.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров пригласил Йохана Пелиссье посетить Кыргызстан в ближайшее время для продолжения диалога непосредственно с представителями авиационной отрасли страны.

Отметим, что в 2006 году авиакомпании Кыргызстана были внесены в черный список Европейского союза из-за несоблюдения стандартов безопасности полетов. С тех пор кыргызским самолетам запрещено летать в страны ЕС.