Кыргызский мед может попасть в реестр ЕС в начале 2025 года

БИШКЕК/Trend/ - Ожидается включение кыргызского меда в реестр ЕС с начала 2025 года, что позволит начать экспорт этой продукции в страны Евросоюза.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Вопросы, связанные с экспортом кыргызского меда в ЕС, обсуждались на встрече заместителя Председателя Кабинета министров Кыргызстана, министра Бакыта Торобаева, с послом Венгрии в Кыргызстане Дорогой Шандором.

В обсуждениях также приняли участие представители венгерских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, таких как Agrofeed Rus Ltd, Babolna Tetra Ltd, Woodstock KFT, Fulmer Apiary и другие.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся экспорта кыргызского меда в Европейский Союз, а также внедрения системы мониторинга остатков веществ в меде. Подготовленный план мониторинга уже направлен в Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской Комиссии, и ожидается, что кыргызский мед будет включен в реестр ЕС в начале 2025 года", — сообщили в министерстве.

Кроме того, обсуждался вопрос ввоза племенных животных из Европы в Кыргызстан с целью развития племенного животноводства в республике. Было достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве с венгерскими компаниями.

Отметим, что по данным Национального статистического комитета, в период с января по сентябрь этого года Кыргызстан экспортировал 268,1 тонны меда. Наибольшие объемы были поставлены в Объединенные Арабские Эмираты (61,3 тонны) и Китай (60,7 тонны).