Президент Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Южную Корею

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Южную Корею.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в аэропорту Сеула Жапарова встретил вице–министр иностранных дел Южной Кореи Джо Гу Ре и другие официальные лица.

В рамках официального визита запланированы двусторонние переговоры Президента Кыргызстана с Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и спикером Национальной Ассамблеи Южной Кореи У Вон Шиком.

Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-корейского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера.

В ходе визита также состоится встреча с президентом Ассамблеи и председателем Института глобального роста, бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Кроме того, Президент Кыргызстана проведет встречу с представителями корейского бизнеса.