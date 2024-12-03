В рамках визита Президента Кыргызстана в Корею подписан ряд документов

БИШКЕК/Trend/ - В рамках официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Корею подписан ряд документов, направленных на наращивание кыргызско-корейского совместного взаимодействия.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках визита подписаны следующие документы:

- Совместное заявление об установлении Всеобъемлющего партнерства между Республикой Корея и Кыргызской Республикой;

- Рамочное соглашение о сотрудничестве в области изменения климата между Кыргызской Республикой и Республикой Корея;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в городе Сеул 11 декабря 2012 года;

- Рамочное соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Корея о кредитах из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) на период с 2025 по 2029 гг.;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки Кыргызской Республики и министерством образования Республики Корея о сотрудничестве в области образования;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития Кыргызской Республики и министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий;

- Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Кыргызской Республики и министерством иностранных дел Республики Корея на 2025-2026 годы;

- Меморандум о взаимопонимании о создании механизма по продвижению торговли и инвестиций между министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Кыргызской Республики, министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о создании основы для сотрудничества в области энергетики и критических минералов;

- Меморандум о сотрудничестве в области кадрового администрирования и управления персоналом между Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызской Республики и министерством по управлению персоналом Республики Корея;

- Меморандум о взаимопонимании между Лесной службой при министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Лесной службой Республики Корея о сотрудничестве в области лесного хозяйства;

- Соглашение о сотрудничестве между министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе (АФОКО) в области агролесоводства и садоводства;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Кыргызской Республики и Корейской Корпорацией Водных Ресурсов (K-Water) Республики Корея о сотрудничестве в совместной подготовке и развитии Генерального плана и технико-экономического обоснования для 10 новых проектов малых ГЭС в рамках международной программы сокращения выбросов парниковых газов;

- Меморандум о взаимопонимании между Центром развития и продвижения экспорта "Кыргызэкспорт" при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Корейской ассоциация импортеров (KOIMA);

- Меморандум о взаимопонимании между Центром развития и продвижения экспорта "Кыргызэкспорт" при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA);

- Меморандум о взаимопонимании между Центром продвижения экспорта "Кыргызэкспорт" при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Корейским агентством торговли и инвестиций (KOTRA);

- Меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта "Электростанция на свалочном газе и снижение углеродных выбросов на санитарном мусорном полигоне города Ош Кыргызской Республики" между министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и компанией Sejin G&E Co. Ltd;

- Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Консорциумом компаний ECOVICE Origin and SUNJIN Engineering & Architecture;

- Меморандум о сотрудничестве в сфере почтовых услуг между Кыргыз Почтасы и Почтой Кореи;

- Протокол переговоров между министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и KOICA по проекту по укреплению цепочки создания стоимости сельскохозяйственной продукции путем поддержки создания системы послеуборочного управления урожая в Кыргызской Республике;

- Протокол переговоров между МЦР КР и KOICA по проекту "Наращивание потенциала национальной информатизации для цифровой трансформации в Кыргызской Республики";

- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и Национальным институтом человеческого развития (NHI) Республики Корея.