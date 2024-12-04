Президент Кыргызстана пригласил корейские компании участвовать в крупных проектах страны

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал корейские компании участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС-1, малых и средних гидроэлектростанций, а также железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента, такое предложение Жапаров выдвинул в своем выступлении на Инвестиционном диалоге Кыргызстана и Кореи в Сеуле.

Он пригласил корейские компании участвовать в этих стратегических проектах, отметив, что внедрение корейских технологий откроет новые перспективы для двустороннего сотрудничества.

Жапаров подчеркнул, что для создания благоприятной инвестиционной среды в Кыргызстане был принят ряд законодательных мер, включая закон о защите прав частных предпринимателей и иностранных инвесторов.

Президент отметил, что инвесторы имеют прямой доступ к руководству страны и заверил, что в Кыргызстане формируется принципиально новый подход к ведению бизнеса.

Жапаров в своем выступлении также отметил, что проводимые в стране экономические реформы уже принесли ощутимые результаты: за последние три года рост ВВП страны составил в среднем 9 процента ежегодно, а в 2024 году – 9,6 процента. Государственный бюджет увеличился почти втрое, а показатели ВВП на душу населения удвоились.

В завершение форума Президент пригласил представителей корейского бизнеса посетить Кыргызстан, подчеркнув открытость страны для международного сотрудничества и новые возможности для инвесторов.

Отметим, что это первый официальный визит Садыра Жапарова в Корею и в целом первый визит Президента Кыргызстана в Корею за последние 11 лет. Вчера Жапаров провел переговоры с Президентом Кореи Юн Сок Ёлем, в ходе которых стороны установили всеобъемлющее партнерство и наметили планы по укреплению двустороннего взаимодействия.