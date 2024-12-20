В Кыргызстане прогнозируют значительный рост ВВП к 2025 году

БИШКЕК/Trend/ - В 2025 году объём внутреннего валового продукта Кыргызстана превысит 1,8 триллиона сомов (20,6 миллиарда долларов США), заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на третьем Народном Курултае, сообщает в пятницу Trend.

"За короткий период объём экономики страны увеличился в 2,5 раза. Безусловно, это не предел. В 2025 году объём внутреннего валового продукта превысит 1,8 триллиона сомов. Это означает, что экономические ресурсы по сравнению с 2020 годом возрастут в три раза", - сказал Президент.

С.Жапаров подчеркнул, что в 2020 году объём внутреннего валового продукта составил 639 миллиардов сомов (8,27 миллиарда долларов), а в этом году ожидается, что он достигнет отметки в 1,5 триллиона сомов (17,2 миллиарда долларов).

Отметим, что в 2023 году был преодолен исторический рубеж для экономики страны: ВВП достиг 1,2 триллиона сомов (13,9 миллиарда долларов), темп роста составил 6,2 процента. При этом в этом году 1,2 триллиона сомов было достигнуто уже в период с января по ноябрь, а реальный темп роста составил 9 процента.