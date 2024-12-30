Пострадавшие в авиакатастрофе самолета близ Актау граждане Кыргызстана доставлены в Бишкек

БИШКЕК /Trend/ - Трое граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе самолета AZAL под Актау, были доставлены в Бишкек в ночь на 30 декабря.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Из аэропорта пострадавших на машине скорой помощи доставили в Национальный госпиталь столицы. Все они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.