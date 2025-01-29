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Кыргызстан и Туркменистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Кыргызстан Материалы 29 января 2025 11:22 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Туркменистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсуждали вопросы, касающиеся региона и международной повестки. Особое внимание было уделено укреплению экономических связей, включая торговлю, энергетику, транспорт и логистику.

Жапаров и Бердымухамедов выразили уверенность, что дальнейшее сотрудничество между Кыргызстаном и Туркменистаном будет способствовать укреплению стабильности и взаимовыгодных отношений в регионе.

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