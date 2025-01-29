Кыргызстан и Туркменистан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсуждали вопросы, касающиеся региона и международной повестки. Особое внимание было уделено укреплению экономических связей, включая торговлю, энергетику, транспорт и логистику.

Жапаров и Бердымухамедов выразили уверенность, что дальнейшее сотрудничество между Кыргызстаном и Туркменистаном будет способствовать укреплению стабильности и взаимовыгодных отношений в регионе.