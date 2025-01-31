Кыргызстан и Россия обсудили сотрудничества в различных сферах

БИШКЕК /Trend/ - Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе рабочего визита в Казахстан встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Trend.

Согласно информации, переговоры прошли в Алматы в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

Адылбек Касымалиев подчеркнул стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Россией, в рамках которого реализуются масштабные проекты в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования и цифровой экономики.

В свою очередь, Михаил Мишустин поздравил Касымалиева с назначением, пожелав ему успехов в работе, и передал приветствия Садыру Жапарову от Владимира Путина. Он также отметил высокий уровень кыргызско-российских отношений и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия по ключевым направлениям.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, энергетическую безопасность и развитие транспортных связей. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в рамках ЕАЭС и других региональных инициатив. Помимо этого, обсуждались перспективы расширения гуманитарного и культурного обмена между двумя странами.