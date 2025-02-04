Разрабатывается новая стратегия сотрудничества между Швейцарией и Кыргызстаном - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время разрабатывается новая стратегия сотрудничества между Швейцарией и Кыргызстаном, которую ожидается принять в 2025 году.

Об этом сообщил в интервью Trend посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер.

"После утверждения стратегии на следующие четыре года станет более ясным, какие именно проекты в энергетическом секторе будет поддерживать Швейцария. Тем не менее мы уже можем сказать, что Швейцария продолжит поддерживать правительство Кыргызстана в рамках реформ в энергетическом секторе, и у нас есть конкретные идеи, о которых пока немного рано говорить", - сказал он.

Что касается строительства ГЭС Камбарата-1, посол отметил, что Швейцария в настоящее время не планирует инвестировать в инфраструктуру строительства этой электростанции, но будет поддерживать швейцарские компании, которые могут проявить интерес.

Посол подчеркнул, что Швейцарию и Кыргызстан связывает крепкое сотрудничество, о чём свидетельствует успешный визит министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Кыргызстан в июле 2024 года.

По словам дипломата, важными стали встречи Кассиса с президентом Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. В своём выступлении Кассис отметил, что Кыргызстан остаётся приоритетным партнером для Швейцарии, и ожидается, что высокоуровневые визиты продолжатся.

"С момента обретения независимости Кыргызстаном в 1991 году Швейцария инвестировала более 520 миллионов долларов в развитие сотрудничества с Кыргызстаном, что в среднем составляет более 20 миллионов долларов в год. Еще одним признаком нашей приверженности сотрудничеству является визит на высоком уровне представителей двух наших агентств по развитию прошлой весной в Алайский и Чон-Алайский районы, а также город Нарын и гидроэлектростанцию Ат-Башы", - сказал Бангертер.

Посол также отметил, что Кыргызстан и Швейцария поддерживают друг друга в ООН и других международных организациях.

"У нас есть тесное сотрудничество, когда речь идет о Всемирном банке и Международном валютном фонде, потому что мы находимся в одной группе с правом голоса. На самом деле все достаточно просто. В мире есть двести стран, и каждая не может выразить свое мнение отдельно в таких организациях, поэтому мы объединяемся. Кыргызстан и Швейцария входят в одну группу, что дает нам более весомый голос и позволяет быть лучше услышанными", - сказал Бангертер.

Дипломат упомянул, что четверть миллиона фермеров в Кыргызстане, или 250 тысяч человек, получили улучшенный доступ к воде и орошению благодаря швейцарским программам и сотрудничеству с 1991 года.

"Мы также работаем с министерством чрезвычайных ситуаций и Всемирной продовольственной программой по предотвращению и реагированию на природные бедствия. К сожалению, в 2024 году в Кыргызстане произошло множество селей, которые унесли жизни людей и нанесли серьёзный ущерб имуществу. Поэтому это направление сотрудничества стало особенно актуальным. Мы надеемся расширить его, организовав обмены между нашими спасательными командами, которые направляются в зоны бедствий, пострадавшие от землетрясений", - отметил он.

Бангертер отметил, что многолетнее сотрудничество способствовало улучшению доступа сотен тысяч людей в Кыргызстане к местным властям. Швейцарские инициативы также помогли муниципалитетам более эффективно планировать свою работу, особенно в таких сферах, как сбор отходов и строительство дорог. Кроме того, швейцарское правительство оказало поддержку 3500 малым и средним предприятиям Кыргызстана за годы сотрудничества.

"Около половины из этих 3500 компаний получили лучший доступ к международным рынкам в таких отраслях, как текстиль, туризм и др.", - отметил Бангертер.

Посол также выделил несколько проектов, хорошо известных в Кыргызстане и реализованных при поддержке Швейцарии. Одним из таких проектов является реконструкция Ат-Башинской гидроэлектростанции в Нарынской области, что значительно продлило срок службы станции.

Кроме того, Швейцария выразила готовность предоставит грант в размере 20 миллионов долларов для улучшения доступа к питьевой воде в Кыргызстане.

Как пояснил посол, это часть гораздо более масштабного проекта, который улучшит доступ к воде и санитарии через создание нового сектора профессиональных поставщиков водных услуг в сельской местности и развитие их возможностей.

Эта институциональная реформа будет поддержана швейцарским грантом. Дополнительные инвестиции будут сделаны Всемирным банком в строительство и модернизацию водоснабжения и санитарной инфраструктуры в неохваченных и недостаточно обеспеченных населенных пунктах. Проект начнет работать с февраля этого года.

"Проект поможет около 450 000 человек в более чем 120 сельских населенных пунктах и малых городах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей Кыргызстана. Около 19 000 человек получат пользу от вмешательства в области бытовой санитарии. Примерно 115 000 человек (в основном дети) получат прямую выгоду от инвестиций в санитарные сооружения и связанное с ними изменение гигиенических привычек", - сказал он.

Посол отметил, что за последние четыре года наблюдается стабильный рост торгового оборота. Большая часть этой торговли - это золото. Национальный банк Кыргызстана продает золото на международных рынках через учреждение в Швейцарии и использует полученные средства для выполнения двух очень важных задач для экономики Кыргызстана. Одна из них - это поддержание стабильности курса сома (хотя всегда есть колебания), что помогает сохранять стабильность на рынке. Другая задача - погашение дефицита платежного баланса Кыргызстана перед Международным валютным фондом (МВФ).

"Это очень важно, и я очень рад, что Национальный банк выбирает швейцарское финансовое учреждение для помощи в реализации торговли золотом. Для дальнейшего развития, думаю, существует проблема с расстоянием между двумя странами. Есть ряд швейцарских компаний, которые рассматривают рынок Кыргызстана, но не уверены, когда видят логистические расходы, стоимость транспортировки материалов из Швейцарии; это большая преграда, и с ней трудно справиться. Очевидно, что посольство Швейцарии будет помогать швейцарским компаниям, насколько это возможно", - сказал он.

Что касается будущего сотрудничества, Бангертер отметил, что приоритеты программы швейцарского сотрудничества останутся более или менее такими же: работа с малым и средним бизнесом, инфраструктура водоснабжения и энергетики, предотвращение природных катастроф и поддержка местного самоуправления.

"Мы планируем продолжать нашу работу на том же уровне, хотя возможно немного изменим акценты с новой стратегией сотрудничества. Тем не менее Кыргызстан останется приоритетной страной для Швейцарии. У меня осталось всего несколько месяцев в Кыргызстане, и я намерен использовать это время максимально эффективно. Моя цель — укрепить наши двусторонние отношения и оставить их в лучшем состоянии, чем они были при моем прибытии. Это и есть роль посла", - заключил он.