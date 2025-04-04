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Кыргызстан предлагает активизировать сотрудничество с ЕС по сырьевым материалам

Кыргызстан Материалы 4 апреля 2025 11:36 (UTC +04:00)
Кыргызстан предлагает активизировать сотрудничество с ЕС по сырьевым материалам
Фото: Администрация президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил активизировать сотрудничество с ЕС по сырьевым материалам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Жапаров сказал на заседании первого саммита “ЕС – Центральная Азия” в Самарканде.

“Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых материалов. Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов. Предлагаем активизировать взаимодействие в этом направлении, оформив его в формате отдельного партнерства или «дорожной карты», подобно тому, как это уже сделано между Европейским союзом и некоторыми нашими соседями - Казахстаном, Узбекистаном”, - отметил Глава государства.

В контексте развития сотрудничества в сфере развития инфраструктуры и создания современных транспортных коридоров Жапаров приветствовал инициативу Европейского союза инвестировать средства в развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии на общую сумму в 10 миллиардов евро.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан настроен углублять партнерство с Европейским союзом и выразил уверенность, что по итогам сегодняшней встречи появятся новые конкретные договоренности, которые придадут дополнительный импульс отношениям между Центральной Азией и Европейским союзом.

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