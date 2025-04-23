БИШКЕК/Trend/ - В рамках Весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне Кыргызстан заключил ряд соглашений с международными финансовыми институтами.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Основные направления сотрудничества, закрепленные подписанными соглашениями:

Развитие регионов: Дополнительное финансирование получит проект «Региональное экономическое развитие в Ошской области и городе Ош», направленный на поддержку местных инициатив и повышение конкурентоспособности региона.

Здравоохранение: Будет продолжена реализация Программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи, нацеленной на создание и укрепление ключевых элементов системы здравоохранения.

Водоснабжение: Программа «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии Фаза–1» обеспечит доступ к чистой питьевой воде и улучшенной санитарии для жителей 126 населенных пунктов в Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях.

Поддержка малого и среднего бизнеса: Проект «Развитие устойчивых финансовых рынков для микро-, малых и средних предприятий в Кыргызской Республике» (бюджет 120 миллионов долларов США) создаст благоприятные условия для развития «зеленого» финансирования и предоставит льготное кредитование и гарантии для предпринимателей.

Готовность к чрезвычайным ситуациям: Соглашение о внедрении механизма оперативного реагирования позволит Кыргызской Республике оперативно мобилизовать средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Образование: Проект «Улучшение доступа к возможностям инклюзивного обучения и его качества для всех детей в Кыргызской Республике» (бюджет 25 миллионов долларов США) обеспечит справедливый доступ к качественному инклюзивному образованию.

Энергетика: Реализация проекта «Строительство линии электропередач ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» и подстанций в Иссык-Кульской области» (бюджет 58,25 миллиона долларов США) позволит улучшить энергоснабжение Иссык-Кульской области.

Сельское хозяйство: Будет продолжена работа по содействию механизации сельского хозяйства (бюджет 45,11 миллиона долларов США), что позволит повысить производительность и эффективность работы фермеров.

"Кыргызстан уверенно продвигается по пути устойчивого развития, и подписанные соглашения являются ярким подтверждением нашей приверженности к реализации масштабных реформ. Инвестиции, привлеченные на Весенних собраниях Всемирного банка и МВФ, станут надежным фундаментом для достижения наших целей", – отметил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.