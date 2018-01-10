Узбекистан и Таджикистан обсудили упрощение режима двусторонних поездок

10 января 2018 15:59 (UTC+04:00)

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках рабочего визита в Душанбе обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В частности, были обсуждены вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров, восстановления существующей железной дороги, очистки заминированных территорий на границе, открытия контрольно-пропускных пунктов и другие вопросы, связанные с государственной границей, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон подчеркнул готовность таджикской стороны укрепить межправительственное сотрудничество с Узбекистаном в области использования водных и энергетических ресурсов, заявив, что Таджикистан никогда не пытался создавать проблемы для стран региона в этом вопросе, выступая, напротив, за интеграцию мирового и регионального сообщества в решении водных и экологических проблем.

На встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с нежелательными угрозами в регионе и мире, включая терроризм, экстремизм и другие транснациональные преступления.

Обе стороны выразили надежду на плодотворные отношения двух стран во всех сферах, представляющих интерес.

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