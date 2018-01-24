Эмомали Рахмон освободил "Таджик Эйр" от таможенных пошлин при ввозе техники

24 января 2018 09:30 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил национальную авиакомпанию "Таджик Эйр" и ГУП "Таджикская железная дорога" от выплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе в страну самолетов, локомотивов и современных вагонов, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на сайт главы государства.

Помимо этого будет рассмотрен вопрос об освобождении на 50% от таможенных пошлин одобренных государством предприятий, которые завозят в страну фурнитуру для пошива школьной одежды, а также технику для аграрного сектора.

Также предлагается снизить на 50% таможенные пошлины на ввоз новых технологий для фармацевтической промышленности, медицинской диагностики, технологий для налаживания производства корма для птицеводства, новых автомобилей.

Отмечается, что указанная продукция также освобождается от выплаты НДС, кроме новых автомобилей, оплата НДС за которые составит 50%.

Срок плановой проверки первой отчетности деятельности субъектов мелкого предпринимательства, увеличен с 24 месяцев до 36 месяцев со дня государственной регистрации субъекта.

В Таджикистане в 2017 году зарегистрировано свыше 4260 таможенных правонарушений.

В 92 случаях из общего количества таможенных правонарушений возбуждены уголовные дела. Этот показатель на 31 факт больше, чем в 2016 году.

Семь уголовных дел связано с незаконным оборотом наркотиков, 56 фактов контрабанды товаров и транспортных средств. Больше всего, (41 факт) уголовных дел возбуждено в Согдийской области.

Из незаконного оборота изъято более 26,7 килограмма опиума, свыше 26,6 килограмма гашиша, а также определенное количество психотропных веществ. Из общего количества таможенных правонарушений 4170 фактов связано с административными правонарушениями, по которым проходят свыше 4 тысяч физических и юридических лиц.

Общая сумма штрафов по административным и уголовным делам составила свыше 7 миллионов 853,6 тысячи сомони (890,4 тысячи долларов), также изъято около 16,8 миллиона сомони (1,9 миллиона долларов) таможенных пошлин.

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