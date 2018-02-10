В Таджикистане увеличился объем денежной массы на наличном рынке

10 февраля 2018 09:29 (UTC+04:00)

Объем денежной массы на наличном рынке Таджикистана по итогам 2017 года составил 11,7 млрд. сомони ($1,3 млрд), что на 39% больше показателя 2016 года, сообщает ТаджикТА со ссылкой на пресс-центр Национального банка Таджикистана.

Объем резервных денежных средств в отчетный период составил 14,6 млрд. сомони ($1.6 млрд), что превышает показатель 2016 года на 20,9%.

В прошлом году в связи с экономическими требованиями в обращение было брошено 5 млрд. сомони ($566,2 млн) наличности, что на 2,5% больше показателя 2016 года.

В связи со снижением инфляционных рисков в январе текущего года Национальный банк снизил ставку рефинансирования на 1,25 процентных пункта, установив этот показатель на уровне 14,75%.

В 2017 году регулятор поддерживал политику «плавающего управляемого» курса валюты. Официальный курс национальной валюты сомони по отношению к американскому Доллару снизился на 12% (10,8% в 2016 году). Рыночная стоимость доллара США к сомони в прошлом году увеличилась на 12,4% (в 2016 году этот показатель составлял 6,4%).

По состоянию на 31 декабря 2017 года курсовая разница между официальным и рыночным курсом составила 0,9%.

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Azernews Newspaper
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