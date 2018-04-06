Таджикистан опровергает обвинения в поддержке движения «Талибан»

Пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев заявил, что Таджикистан не поддерживает никаких связей с движением «Талибан».

Он также назвал заявление, распространенные советом старейшин Афганистана о том, что раненных талибов лечат в Таджикистане ложью и провокацией, сообщает агентство ТаджикТА.

"Заявление представителя Луи Джирга (совет старейшин Афганистана) о том, что якобы у нас в Таджикистане лечат раненных талибов, является наглой ложью и провокацией", – подчеркнул Улугходжаев.

По его словам, ситуация на таджикско-афганской границе стабильная, граница находится под контролем таджикских пограничников, которые своевременно пресекают противоправные действия на границе.

Напомним, ранее представитель совета старейшин Афганистана Луи Джирга на одном из афганских телеканалов заявил, что раненные боевики движения «Талибан» лечатся в Таджикистане. На вопрос телеведущего откуда у него такие данные представитель Джирги, ответил, что ему об этом сообщила по телефону местная молодежь.

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