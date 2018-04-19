Таджикистан и Турция обсудили перспективы развития отношений

19 апреля 2018 12:04 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди принял в среду в Душанбе заместителя министра иностранных дел Турции Ахмета Йылдыза, сообщает таджикское агентство «Авеста».

Как уточняет департамент информации МИД Таджикистана, Ахмет Йылдыз возглавлял турецкую делегацию для участия в 23-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества в Душанбе.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы таджикско-турецких отношений.

В частности, обсуждены вопросы укрепления и расширения сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, туризма, культуры, науки и образовании, региональной безопасности.

Затронуты также – положение в Афганистане, совместная борьбы против терроризма и экстремизма и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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