"Сомон Эйр" совершил первый чартерный рейс из Душанбе в Анталию

2 июля 2018 17:10 (UTC+04:00)

Авиакомпания "Сомон Эйр" совершила первый чартерный рейс по маршруту Душанбе-Анталья, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

На борту первого рейса в Анталию находились 180 человек. Все полёты будут осуществляться на самолетах Боинг 737-800 и —900. Время в полёте из Душанбе в Анталию составляет 5 часов.

Заказчиком данного рейса выступает туроператор "КОМПАС". На туристическом рынке представителем данного туроператора является компания ООО Transavia Express. Рейсы по этому маршруту выполняются раз в десять дней.

С мая этого года компания"Сомон Эйр" также увеличила частоту полётов по направлению Душанбе-Стамбул до трёх рейсов в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям, а также изменила время вылета. Теперь время вылета из Душанбе – 05:30, из Стамбула в Душанбе – в 21:30.

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