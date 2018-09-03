Заместитель Си Цзиньпина по военной части посетит в Таджикистан

3 сентября 2018 10:37 (UTC+04:00)

Заместитель главы Центрального военного совета Китая, член Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, генерал-полковник Сюй Цилян 4-6 сентября посетит Душанбе, передает Asia-Plus.

Его визит состоится в рамках реализации важных договоренностей, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Тем временем, как стало известно "АП" в оборонном ведомстве Таджикистана, Сюй Цилян проведет встречи и переговоры с Эмомали Рахмоном, министром обороны генерал-полковником Шерали Мирзо, а также посетит одну из войсковых частей Минобороны Таджикистана.

Данный визит поможет укрепить стратегическое взаимодоверие между Пекином и Душанбе, способствуя продвижению прагматического сотрудничества в военной сфере, считают в оборонном ведомстве республики.

Напомним, главой Центрального военного совета Китая является председатель КНР Си Цзиньпин.

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