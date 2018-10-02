В Таджикистане в ноябре повысятся тарифы на потребление электроэнергии

2 октября 2018 14:36 (UTC+04:00)

В Таджикистане грядет очередное повышение стоимости электроэнергии. Тарифы на потребление электроэнергии в Таджикистане с 1 ноября текущего года повысятся на 15 процентов, передает во вторник ТаджикТА.

"Соответствующее постановление подписано правительством республики 25 сентября этого года", - сообщает Радио Озоди.

Согласно документу тарифы на электроэнергию для населения с 1 ноября повысятся почти на три дирама. Потребители будут платить за 1 киловатт часов электроэнергии 19,37 дирам, вместо 16,85 дирам.

В июле этого года сообщалось, что ОАХК "Барки точик" предложило правительству Таджикистана повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию.

По сообщению антимонопольной службы "Барки точик" создал рабочую группу, которая провела анализ хозяйственной деятельности организаций. Результаты анализа были переданы на рассмотрение правительству республики.

Тогда сообщалось, что предложение энергетической компании предусматривает несколько вариантов. По одному из них тарифы на электрическую и тепловую энергию планировалось повысить на 15 процентов.

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