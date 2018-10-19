В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу на территории Таджикистана, сообщает Геологическая служба США (USGS), по данным пакистанских СМИ, толчки также ощущались в районе Исламабада, передает РИА Новости.

Как сообщили в USGS, землетрясение в Таджикистане произошло в 16.25 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 137,8 километра. Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от населенного пункта Мургаб.

По данным издания Pakistan Today, толчки также ощущались в районе пакистанских городов Равалпинди, Исламабад, Абботабад. О глубине очага землетрясения не сообщается.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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