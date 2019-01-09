Таджикистан увеличил производство 15 из 20 экспортных товаров

Из 20 видов товаров и продукции, ориентированных на экспорт, Таджикистану удалось обеспечить увеличение производства 15 наименований, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По данным министерства экономического блока страны, по некоторым видам продукции наблюдается существенный рост экспорта, в частности вырос экспорт текстильных материалов и изделий из них.

По статистическим данным, в основном экспортируется сырьевая продукция, в том числе продукция текстильной промышленности.

К примеру, за 11 месяцев прошлого года текстильных товаров экспортировано на сумму более $205,8 млн., что на 36,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Однако около $150 млн. из указанной суммы приходится на экспорт хлопка-волокна.

Необработанной кожи и шкуры в отчетный период экспортировано на сумму свыше $2,4 млн. с ростом 5,2%

Эксперты отмечают, что неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукции некоторых отечественных предприятий, несовершенство методов защиты интересов экспортеров за пределами страны, не способствуют диверсификации производства и увеличению объемов экспорта.

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