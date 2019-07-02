Таджикистан приступает к реабилитации Нурекской ГЭС за счет кредита ЕАБР

2 июля 2019 13:22 (UTC+04:00)

Представители проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет ЕАБР, осуществили мониторинговую миссию в Таджикистан, сообщает Trend со ссылкой на News.tj.

В ходе миссии проведены встречи с представителями различных министерств и ведомств республики, на которых обсудили наиболее острые вопросы, связанные с проектом реконструкции Нурекской ГЭС.

«В частности, в результате работы совместной рабочей группы завершено согласование основных документов и подготовлен план проведения конкурса по выбору поставщика трансформаторного оборудования для гидроэлектростанции», - говорится в сообщении.

Отметим, что предоставление кредита в размере $40 млн. для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» было одобрено ЕФСР в феврале этого года.

В рамках проекта предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, установленного на трансформаторной подстанции Нурекской ГЭС более 40 лет назад, выработавшего срок службы и находящийся в неудовлетворительном техническом состоянии

Финансирование предоставляется на 20 лет, включая 8 лет льготного периода по уплате основного долга.

Реализация проекта позволит повысить безопасность и надежность работы гидроэлектростанции, обеспечить бесперебойное электроснабжение республики и уменьшит затраты на эксплуатацию и ремонт автотрансформаторов.

Проект является частью большого проекта реконструкции Нурекской ГЭС, состоящего из двух фаз, с общей суммой финансирования – до $700 млн.

В настоящее время реализуется первая фаза реконструкции станции, в финансировании которой помимо ЕФСР участвуют Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2019 году на уровне 3,8%
Кыргызстан 13:21
Армия Узбекистана - сильнейшая в Центральной Азии
Центральная Азия 1 июля 17:30
Президент ЕБРР прилетает в Таджикистан
Таджикистан 1 июля 11:48
В 2019 году 113 сел Кыргызстана будут обеспечены питьевой водой
Кыргызстан 1 июля 11:45
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Таджикистан 1 июля 06:38
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Россия 30 июня 20:43
Лента новостей
В Иране скорость ветра достигает 101 км/час
Общество 14:39
Госслужба занятости Азербайджана проводит в регионах ярмарки по трудоустройству (ФОТО)
Общество 14:36
Сона Алиева: Сохранение статуса-кво Армении не на пользу
Политика 14:28
Глава парламента Алжира подал в отставку
Арабские страны 14:24
Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса
Общество 14:13
В Баку может быть принят ряд важных решений - наблюдатель
Политика 14:11
Узбекистан вывел из обращения 50 и 100-сумовые купюры
Финансы 14:10
Госкомитет по строительству и архитектуре продолжает упрощенное оформление новостроек
Экономика 14:05
Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза
Другие страны 14:05