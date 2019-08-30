Таджикистан увеличил объемы торговли со странами ШОС

30 августа 2019 11:44 (UTC+04:00)

Объем товарооборота между Таджикистаном и большинством стран Шанхайской организации сотрудничества за семь месяцев текущего года увеличился, сообщает Trend со сылкой на 0Avesta.tj .

По статистическим данным, объем товарооборота со странами-членами ШОС за указанный период составил более $1 млрд. 713,2 млн. Более $1 млрд. 446,7 млн. из указанной суммы приходится на импорт товаров из других стран ШОС.

По данным источника, за этот период товарооборот в плюсе оказался с Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Индией. Однако объемы торговли с двумя другими странами ШОС – Китаем и Пакистаном, снизились.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в ШОС являются Россия, Казахстан, Китай и Узбекистан. Сумма торговли с этими странами в указанный период составила около $1 млрд. 628,5 млн.

Товарооборот между Таджикистаном и другими странами ШОС, кроме Узбекистана за этот период оказался отрицательным, то есть импорт товаров из этих стран в Таджикистан в разы преобладает над экспортом.

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