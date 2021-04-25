Россия намерена поставлять в Таджикистан высокотехнологичное оборудование

Директор Представительства Евразийского банка развития (ЕАБР) в Таджикистане Николай Никулин и уполномоченный представитель Евразийского фонда стабилизации и развития Масрур Назриев провели рабочую встречу с торговым представителем России в Таджикистане Евгением Кореньковым, сообщает представительство ЕАБР, передает Trend со ссылкой на Ховар.

Евгений Кореньков предложил ЕАБР поучаствовать в крупных инфраструктурных проектах, которые предусматривают поставку российского высокотехнологичного оборудования для различных отраслей таджикистанской экономики и сферы здравоохранения.

«ЕАБР готов начать проработку вопроса участия в наиболее важных инвестиционных проектах, реализация которых будет направлена на развитие и укрепление экономического потенциала Таджикистана и сотрудничества страны с Российской Федерацией», - отметил руководитель Представительства ЕАБР Николай Никулин.

Во время встречи также обсуждался ход исполнения решений 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, которое прошло в Москве в январе 2021 года.

Напомним, что Николай Никулин приступил к выполнению обязанности директора представительства ЕАБР в Душанбе в начале этого месяца. Он сменил Рашида Кадырова, который проработал на этой должности почти восемь лет.