ВБ дал прогноз по экономическому росту в Таджикистане

Всемирный банк прогнозирует экономический рост в Таджикистане по итогам текущего года на 5,3%, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Об этом говорится в обзоре "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021-го, подготовленном специалистами Всемирного банка.

Также эксперты ждут ускорение роста экономики в республике до 5,6% и до 6% в 2022-2023 годах соответственно.

Между тем, как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли страны, объем валового внутреннего продукта Таджикистана до 2023-го, по прогнозам, составит более 115 миллиардов сомони (больше 10,1 миллиарда долларов).

Так, в проекте государственного бюджета на текущий год рост ВВП предусмотрен на уровне 7,6%. Этот показатель в 2022-м прогнозируется на 7,8%, а в 2023-м составит 8%.

Также экономисты ожидают в 2021-м рост инфляции в стране на уровне 6,9%, в 2022-м - 6,8%, а в 2023-м - 7,1%.

Общие доходы государственного бюджета Таджикистана в 2021-м оцениваются в 27,6 миллиарда сомони, что составляет 29,8% от валового внутреннего продукта. Расходы бюджета на текущий год предусмотрены в объеме 28,1 миллиарда сомони.

Между тем ранее аналитики ЕАБР связали подъем экономики Таджикистана с восстановлением в конце 2020-го объема средств, направляемых в страну трудовыми мигрантами.