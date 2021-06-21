ВБ выделяет $58 млн. сельскому хозяйству Таджикистана

Всемирный банк (ВБ) одобрил грантовое финансирование на сумму 58 млн. долларов США для реализации Проекта повышения устойчивости сельскохозяйственного сектора в Таджикистане, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

Согласно информации на сайте Всемирного банка, грантовые средства Международной ассоциации развития (МАР) направлены на повышение устойчивости сельского хозяйства и содействие восстановлению после COVID-19.

«Пандемия COVID-19 показала актуальность и необходимость дальнейшей модернизации сектора сельского хозяйства, чтобы обеспечить стабильные доходы для дехкан и всех, кто задействован в сельской экономике, а также устранить коренные причины сезонной бедности и дать семьям возможность постоянного доступа к недорогим, но полноценным продуктам питания», – отметил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

По данным ВБ, данный проект призван укрепить необходимые для устойчивости основы сектора сельского хозяйства, что, в свою очередь, ускорит его диверсификацию, послужит к развитию жизнеспособных предприятий частного микро-, малого и среднего бизнеса в сельских районах, а также создаст дополнительные возможности для трудоустройства.

Проект поможет в развитии жизнеспособных систем по производству семян, рассады и посадочного материала для обеспечения достаточного количества и качества адаптированных к местным условиям и климатически устойчивых сортов для выращивания приоритетных культур. Инвестиции в производственные технологии улучшат производство и производительность, обеспечат продовольственную безопасность, полноценное питание и эффективное использование других ресурсов, таких как вода, удобрения, пестициды и инсектициды.

Для укрепления долгосрочного потенциала в области исследований и разработки технологий и решений по адаптации к изменению климата и развитию сектора, к участию в проекте будут привлечены научно-исследовательские институты при Академии сельскохозяйственных наук РТ и Таджикский аграрный университет.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по поддержке инвестиций в агро-логистические центры для цепочек добавленной стоимости в садоводстве с целью повышения конкурентоспособности сектора и обеспечения доступа дехканам к рынкам, содействия диверсификации сельского хозяйства, применения стандартов качества и безопасности пищевых продуктов, а также сокращения продовольственных потерь и объемов пищевых отходов. Наличие таких центров привлечет больше частных инвестиций в садоводство, включая фруктовые сады, способствуя смягчению рисков изменения климата и созданию рабочих мест. Параллельно, проект поможет укрепить потенциал отдельных государственных учреждений в области предотвращения и управления кризисными ситуациями. Приоритетными направлениями для наращивания потенциала являются мониторинг сельскохозяйственного производства и агрометеорологии в режиме реального времени, анализ почв с целью улучшенного управления плодородием, а также защита сельскохозяйственных культур и борьба с саранчой.

Проект будет реализовываться министерством сельского хозяйства РТ в течение следующих пяти лет.