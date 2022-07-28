В Таджикистан поступило 195 тысяч 390 доз вакцины «Pfizer»

В рамках механизма COVAX 28 июля в Таджикистан было ввезено 195390 доз вакцины «Pfizer». Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Напомним, что утром 25 июля в страну также поступило 204 тысячи 750 доз вакцины «Pfizer» производства США. За 6 месяцев текущего года в страну было ввезено 897390 доз этого вида вакцины.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Таджикистан ввезено более 15 млн 157 тысяч доз вакцины, в том числе за первое полугодие нынешнего года ввезено: 1 миллион 987 тысяч 440 доз вакцины «Модерна», 897390 доз вакцины «Пфайзер» и 1002800 доз вакцины «АстраЗенека».

К началу июля 94% населения страны получили первую дозу вакцины, 92,2% — вторую дозу и 73,3% — третью дозу.

Все ввезённые вакцины хранятся на специальных складах министерства.