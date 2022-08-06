Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года таджикский экспорт электроэнергии в Узбекистан составил в стоимостном выражении 12,2 миллиона долларов, что на 10,9 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (11 миллионов долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По ее данным, в указанный период Таджикистан в целом экспортировал электроэнергию на сумму 31,8 миллиона долларов.

Основными странами - импортерами таджикской электроэнергии в январе - июне 2022 года стали Афганистан (19,1 миллиона долларов) и Узбекистан (12,2 миллиона долларов).

Напомним, что в начале июля 2022 года Всемирный банк (ВБ) утвердил дополнительный грант на сумму 80 миллионов долларов в рамках текущего проекта по развитию сферы электроэнергетики в Таджикистане.