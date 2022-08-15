Таджикистан незначительно увеличил экспорт алюминия в Турцию

БАКУ /Trend/ - Экспорт алюминия из Таджикистана в Турцию в январе - июне 2022 года составил 70,1 миллиона долларов, что на 4,4 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (67,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, в количественном выражении таджикский экспорт алюминия в Турцию в указанный период составил 23 094 тонны.

Сообщается, что Турция в январе - июне 2022 года стала основным импортером таджикского алюминия. На втором месте по этому показателю - Узбекистан (10,6 миллиона долларов).

Суммарные доходы Таджикистана от экспорта алюминия в указанный период составили 88 миллионов долларов.

Отметим, что таджикский экспорт в Турцию в январе - июне 2022 года в целом составил 113,3 миллиона долларов, что на 2,9 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (116,7 миллиона долларов).