Таджикистан и Кыргызстан договорились активизировать деятельность по делимитации госграницы

13 октября 2022 года в городе Астане по инициативе российской стороны состоялась совместная встреча президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии.

В ходе встречи был рассмотрен ход переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.

Достигнута договоренность решать возникающие вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами, а также активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы и рабочих групп экспертов в строгом соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.