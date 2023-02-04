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Россия и Таджикистан готовят запуск проектов в сфере промышленной кооперации

Таджикистан Материалы 4 февраля 2023 20:57 (UTC +04:00)
Россия и Таджикистан готовят запуск проектов в сфере промышленной кооперации

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Россия и Таджикистан готовятся трансформировать торгово-экономические отношения в запуск проектов промышленной кооперации. Об этом заявил в субботу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников по итогам переговоров с руководством Таджикистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний момент стоит задача трансформировать наши интенсивные торговые, экономические отношения в инвестиции, в запуск проектов промышленной кооперации", - приводятся слова Решетникова в сообщении Telegram-канала ведомства.

Как отметил глава Минэкономразвития РФ, на переговорах обсуждали вопросы сотрудничества перед визитом российского премьера Михаила Мишустина в Душанбе, где в рамках его подготовки стороны стремятся "решить накопленные проблемы, которые есть, и запустить новые проекты".

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