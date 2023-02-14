Завершена реконструкция международного аэропорта Бохтар в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Таджикистан завершил ремонтные работы в международном аэропорту Бохтар (бывший Курган-Тюбе) с целью улучшения условий по приему пассажиров и качеству обслуживания, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

На территории в 1,250 квадратных метров перед зданием аэропорта была возведена площадка, на которой было установлено новое осветительное оборудование. Перед зданием администрации аэропорта были построены 4 новые террасы, а у входа в аэропорт заасфальтирована пешеходная аллея.

Кроме того, был отремонтирован и введен в эксплуатацию просторный зал для приема пассажиров. В рамках озеленения и обустройства территории аэропорта на площади 1,200 квадратных метров были высажены тюльпаны, петунии, фиалки, катарантусы, хризантемы и хвойные деревья.

Бохтар - это международный аэропорт, расположенный на юго-западе Таджикистана. Он является одним из четырех международных аэропортов страны. Аэропорт выступает в качестве дополнительного хаба для таджикских авиакомпаний East Air и Air Airlines.

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2,450 метров, что позволяет принимать самолеты Boeing 737 и Airbus 320.

Аэропорт Бохтар в основном выполняет пассажирские и грузовые рейсы, но также иногда используется в качестве военного аэродрома.