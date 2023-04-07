Эмомали Рахмон: “Таджикистан активно продвигает вопросы, связанные с водными ресурсами на глобальном уровне”

22 марта 2023 года в г. Нью-Йорк Президент Республики Таджикистан, Лидер Нации Эмомали Рахмон выступил с речью на церемонии открытия Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».
В ходе своего выступления Эмомали Рахмон отметил, что
Таджикистан уже более двух десятилетий продвигает вопросы,
связанные с водными ресурсами, в глобальной повестке развития.В
частности, по инициативе нашей страныГенеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций приняла
9 резолюций по водным вопросам, а их реализация заложила достойную основу для достижения согласованных глобальных целей в сфере воды.
Разумеется, в этом процессе играют важную роль государства-члены
и учреждения Организации Объединенных Наций, в том числе члены
Группы друзей воды. Республика Таджикистан высоко оценивает
сотрудничество
с ООН и государствами мира для достижения глобальных целей в сфере воды.
Общеизвестно, что водные ресурсы сегодня находятся под серьёзным воздействием различных вызовов и угроз, которые затрагивают все сферы жизни людей, особенно продовольственную безопасность, производство «зеленой» энергии и устойчивость природы.
В этом ряду, изменение климата, как фактор, влияющий на ресурсы питьевой воды, также находится в центре нашего внимания.
С другой стороны, быстрый рост численности населения Земли приводит к увеличению потребности в воде.
Эти два фактора привели к тому, что за последние пять десятилетий показатели водообеспечения на душу населения в мире снизились почти в два с половиной раза, а в отдельных регионах мира, в том числе в Центральной Азии, - более чем в четыре раза.
Более того, в настоящее время два миллиарда человек на планете не имеют доступа к безопасной питьевой воде и более трех с половиной миллиардов людей не имеют доступа к относительно хорошим условиям санитарии.
В связи с этим, в рамках второй Душанбинской конференции по Десятилетию воды, сыгравшей ключевую роль в процессе подготовки к Водной конференции ООН в Нью-Йорке, наша республикапредставила Повестку дня водных действий.
“Таджикистан в рамках Организации Объединённых Наций, в том числе в ходе реализации Международного года защиты ледников, продолжитинтегрированные усилия по решению водно-климатических вопросов” – заявил Эмомали Рахмон.
В этом контексте в 2025 году в Душанбе пройдет Международная конференция высокого уровня на тему сохранения ледников.
Президент Таджикистана подчеркнул, что наша страна, на территории которой формируется 60 процентов водных ресурсов Центрально-Азиатского региона, в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала будетукреплять свои усилия по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере воды в Центральной Азии.
В Республике Таджикистан 98 процентов электроэнергии
вырабатывается на гидроэлектростанциях, и это в то время, когда мы
освоили всего лишь
5 процентов гидроэнергетического потенциала нашей страны.
Поэтому было принято решение к 2050 году удвоить наш гидроэнергетический потенциал и внести свой соответствующий вклад в развитие «зелёной» экономики.
Следует отметить, что сегодня Таджикистан по доле производства электроэнергии из возобновляемых водных источников, то есть «зелёной» энергии, занимает шестое место в мире.
Во время своей речи Глава республики предложил провести следующую Конференцию Организации Объединенных Наций по водным вопросам в Таджикистане в 2028 году в завершение Международного десятилетия действий в области водных ресурсов. Помимо того, он посчитал целесообразным широко использовать Душанбинский водный процесс в качестве платформы для отслеживания реализации действий и обязательств, особенно Повестки действий по водным ресурсам.
Также было предложено разработать и реализовать конкретные национальные, региональные и международные программы по охране и эффективному использованию всех источников питьевой воды.
Эмомали Рахмон выразил уверенность, что этот шаг, безусловно, соответствует обязательствам страны по реализации Глобальной климатической повестки дня и требует плодотворного сотрудничества со всеми партнерами.
В то же время необходимо разработать и внедрять надежные современные механизмы водоснабжения и эффективного управления водными вопросами.
«Таким образом, совместными усилиями можно достичь согласованные международные цели, связанных с водой» – заключил ПрезидентРеспублики Таджикистан.