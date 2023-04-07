Эмомали Рахмон: “Таджикистан активно продвигает вопросы, связанные с водными ресурсами на глобальном уровне”

22 марта 2023 года в г. Нью-Йорк Президент Республики Таджикистан, Лидер Нации Эмомали Рахмон выступил с речью на церемонии открытия Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

В ходе своего выступления Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан уже более двух десятилетий продвигает вопросы, связанные с водными ресурсами, в глобальной повестке развития.В частности, по инициативе нашей страныГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла

9 резолюций по водным вопросам, а их реализация заложила достойную основу для достижения согласованных глобальных целей в сфере воды.

Разумеется, в этом процессе играют важную роль государства-члены и учреждения Организации Объединенных Наций, в том числе члены Группы друзей воды. Республика Таджикистан высоко оценивает сотрудничество

с ООН и государствами мира для достижения глобальных целей в сфере воды.

Общеизвестно, что водные ресурсы сегодня находятся под серьёзным воздействием различных вызовов и угроз, которые затрагивают все сферы жизни людей, особенно продовольственную безопасность, производство «зеленой» энергии и устойчивость природы.

В этом ряду, изменение климата, как фактор, влияющий на ресурсы питьевой воды, также находится в центре нашего внимания.

С другой стороны, быстрый рост численности населения Земли приводит к увеличению потребности в воде.

Эти два фактора привели к тому, что за последние пять десятилетий показатели водообеспечения на душу населения в мире снизились почти в два с половиной раза, а в отдельных регионах мира, в том числе в Центральной Азии, - более чем в четыре раза.

Более того, в настоящее время два миллиарда человек на планете не имеют доступа к безопасной питьевой воде и более трех с половиной миллиардов людей не имеют доступа к относительно хорошим условиям санитарии.

В связи с этим, в рамках второй Душанбинской конференции по Десятилетию воды, сыгравшей ключевую роль в процессе подготовки к Водной конференции ООН в Нью-Йорке, наша республикапредставила Повестку дня водных действий.

“Таджикистан в рамках Организации Объединённых Наций, в том числе в ходе реализации Международного года защиты ледников, продолжитинтегрированные усилия по решению водно-климатических вопросов” – заявил Эмомали Рахмон.

В этом контексте в 2025 году в Душанбе пройдет Международная конференция высокого уровня на тему сохранения ледников.

Президент Таджикистана подчеркнул, что наша страна, на территории которой формируется 60 процентов водных ресурсов Центрально-Азиатского региона, в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала будетукреплять свои усилия по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере воды в Центральной Азии.

В Республике Таджикистан 98 процентов электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, и это в то время, когда мы освоили всего лишь

5 процентов гидроэнергетического потенциала нашей страны.

Поэтому было принято решение к 2050 году удвоить наш гидроэнергетический потенциал и внести свой соответствующий вклад в развитие «зелёной» экономики.

Следует отметить, что сегодня Таджикистан по доле производства электроэнергии из возобновляемых водных источников, то есть «зелёной» энергии, занимает шестое место в мире.

Во время своей речи Глава республики предложил провести следующую Конференцию Организации Объединенных Наций по водным вопросам в Таджикистане в 2028 году в завершение Международного десятилетия действий в области водных ресурсов. Помимо того, он посчитал целесообразным широко использовать Душанбинский водный процесс в качестве платформы для отслеживания реализации действий и обязательств, особенно Повестки действий по водным ресурсам.

Также было предложено разработать и реализовать конкретные национальные, региональные и международные программы по охране и эффективному использованию всех источников питьевой воды.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что этот шаг, безусловно, соответствует обязательствам страны по реализации Глобальной климатической повестки дня и требует плодотворного сотрудничества со всеми партнерами.

В то же время необходимо разработать и внедрять надежные современные механизмы водоснабжения и эффективного управления водными вопросами.

«Таким образом, совместными усилиями можно достичь согласованные международные цели, связанных с водой» – заключил ПрезидентРеспублики Таджикистан.