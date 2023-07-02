Цены на бензин в Таджикистане остаются стабильными

БАКУ /Trend/ - Средние цены на бензин в Таджикистане в период с 5 по 11 июня по сравнению с предыдущей неделей не изменились, сообщает Trend.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), средняя цена бензина на розничном рынке Таджикистана по состоянию на 5 июня составляла 9,1 сомони (0,83 доллара) за литр. Это на 19 процентов ниже показателей, зарегистрированных в соответствующий период 2022 года.

В городе Исфара на отчетную дату была зарегистрирована самая низкая цена на бензин в стране - 8,4 сомони (0,77 доллара) за литр, что на 3 процента ниже по сравнению с предшествующей неделей. В годовом исчислении цена снизилась на 23 процента.

Самая высокая цена на бензин была зарегистрирована в городе Мургаб - 11 сомони (1,01 доллара) за литр. Цена осталась неизменной по сравнению с предыдущей неделей. Сравнивая с аналогичной датой в 2022 году, она снизилась на 19 процентов.

В столице Таджикистана Душанбе цена на бензин не изменилась с предыдущей недели и составила 8,6 сомони (0,79 доллара) за литр. По сравнению с соответствующими данными за 2022 год она снизилась на 20 процентов.

Всемирная продовольственная программа совместно с консультационной организацией "Нексигол Мушовир" осуществляет мониторинг цен на товары на рынках по всему Таджикистану. По каждому товару опрашиваются несколько торговцев и записываются средние цены.