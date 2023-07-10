Азербайджан инвестирует в реконструкцию алюминиевого завода в Таджикистане

БАКУ/Trend/ - Азербайджан выделит инвестиции на реконструкцию завода Таджикской алюминиевой компании (TALCO).

Эта договоренность, как сообщает в понедельник Trend, была достигнута в ходе шестого заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном, прошедшем в Баку.

По этому соглашению, Азербайджан примет участие в привлечении капитала для реконструкции завода (TALCO). Помимо этого предусматривается экспорт из Таджикистана в Азербайджан алюминия, криолита и фторида алюминия, а из Азербайджана в Таджикистан - глинозема.

Напомним, что по итогам шестого заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном, которое состоялось 7 июля, был подписан протокол. Данный документ служит основой для дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Таджикистаном с января по май 2023 года составил 1,349 миллиона долларов США.