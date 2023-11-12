Таджикистан и ИБР обсудили стратегию сотрудничества до 2026 года

БАКУ /Trend/ - На встрече в Эр-Рияде президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман аль-Джассер обсудили вопросы реализации стратегии сотрудничества на 2023-2026 годы, передает Trend.

Было отмечено, что в Таджикистане реализуются шесть проектов ИБР на сумму $195 млн в сферах энергетики, транспорта, орошения земель, образования и здравоохранения, а также предусматривается финансирование еще четырех инвестиционных проектов на общую сумму $355 млн.

Рахмон и аль-Джассер рассмотрели также вопросы сотрудничества в дорожно-транспортной, сельскохозяйственной сферах, укреплении экспортного потенциала страны, создании текстильных предприятий и производства халяльной продукции.