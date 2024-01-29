Укрепление сотрудничества между странами ТМТМ способствует увеличению грузоперевозок - Азим Иброхим

БАКУ /Trend/ - Укрепление сотрудничества между странами, через которые проходит Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТМ), в области транспорта и логистики способствует расширению возможностей для грузоперевозок по данному маршруту.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия.

"Тесное взаимодействие в транспортно-логистической сфере способствует расширению возможностей мультимодальных транзитных перевозок по ТМТМ с задействованием потенциала всех стран данного маршрута. Крайне важно развивать инфраструктуру и транспортные сети, чтобы обеспечить эффективные и надежные маршруты для перевозок грузок и передвижения людей", - сказал Иброхим.

Также министр отметил, что Таджикистан приветствует усилия ЕС, Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также других партнеров, направленные на создание надежных предпосылок для устойчивого развития транспортных транзитных коридоров и между Центральной Азией и Европой.

"За годы эффективного взаимодействия мы заложили прочный фундамент для развития взаимовыгодных отношений между Таджикистаном и ЕС. Благодаря географическому расположению Таджикистана он служит мостом между Юго-Восточной Азией, Кавказом и Европой. Строящиеся автомагистрали и инфраструктура создают необходимые условия для превращения страны в транзитный хаб", - сказал он.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию и Восточную Европу.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.