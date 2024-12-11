ООН сосредоточит усилия на поддержке инициативы Таджикистана по климату и водным ресурсам - Парвати Рамасвами (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - В ближайшие годы деятельность ООН в Таджикистане будет сосредоточена на укреплении совместных усилий по продвижению инициативы Таджикистана в области изменения климата и водных ресурсов.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend постоянный координатор программ ООН в Таджикистане Парвати Рамасвами.

"С правительством Таджикистана и другими партнёрами мы продолжаем деятельность по выполнению ключевых обязательств, изложенных в основных национальных стратегических документах и в соглашении о сотрудничестве. Система ООН будет и впредь продвигать инновационные эффективные решения и укреплять партнёрство для мобилизации финансовых средств в целях развития", - сказала она.

Как отметила Рамасвами, в ближайшие годы основное внимание ООН будет сосредоточено на укреплении совместных усилий по продвижению глобальной инициативы Таджикистана в области изменения климата и водных ресурсов, сохранения ледников, укрепления мира, обеспечения безопасности, инклюзивного человеческого развития, улучшения государственных услуг, социально-экономического развития, повышения устойчивости и обеспечения финансовых ресурсов для поддержки Целей устойчивого развития (ЦУР).

Отметим, что Таджикистан является инициатором проекта в области климата Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития", 2018-2028.

По ее словам, агентства ООН продолжат тесное сотрудничество с правительством Таджикистана, принимающим первую в истории Международную конференцию по сохранению ледников в мае 2025 года. В течение 2025 года будут проводиться совместные информационные мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о таянии ледников на глобальном, региональном и национальном уровнях.

"Мы также поддерживаем стратегии, которые не только повышают качество жизни граждан Таджикистана, но и способствуют укреплению учреждений, ответственных за предоставление услуг и создание благоприятной среды для инвестиций", - сказала она.

Координатор программ ООН подчеркнула, что профильные подразделения ООН продолжат взаимодействие с молодыми активистами, создавая условия для участия в принятии решений, влияющих на развитие Таджикистана, обеспечивая вовлечение уязвимых групп населения.

"Мы приветствуем стремительный прогресс правительства Таджикистана в ратификации Конвенции о правах инвалидов и обязуемся поддерживать реализацию этого документа для обеспечения равноправия в обществе, особенно для людей с ограниченными возможностями. Благодаря Национальному плану действий по ратификации Конвенции Таджикистан хорошо подготовился к дальнейшим преобразованиям в социальной сфере.

Лично я высоко оцениваю предстоящую роль Таджикистана в качестве председателя Группы женщин-лидеров Центральной Азии в 2025 году и усилия правительства по продвижению гендерного равенства, защите прав женщин и девочек, как внутри страны, так и во всём регионе", - сказала она.

О деятельности системы ООН в Таджикистане в 2024 году

"В 2024 году мы отмечали 32-ю годовщину членства Республики Таджикистан в Организации Объединённых Наций – страна вступила в ООН в 1992 году. С тех пор Таджикистан является убеждённым приверженцем многостороннего подхода к деятельности и надёжным партнёром. 2024 год стал знаменательным для системы ООН в Таджикистане. Это второй год реализации очередного официального соглашения между ООН и правительством – Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на период с 2023 по 2026 год", - сказала Рамасвами.

Как отметила представитель ООН, этот важный документ, разработанный в ходе обсуждений с представителями правительства, гражданскими активистами, предпринимателями, учёными, журналистами и международными партнёрами, являет собой обязательство Правительства Таджикистана и системы ООН о совместной работе для достижения национальных целей развития.

"В рамках этой программы мы работаем с правительством и партнёрами над достижением четырёх основных результатов: - Инклюзивное человеческое развитие; устойчивый, инклюзивный и "зелёный" экономический рост; комплексное управление климатическими и экологическими рисками и управление, ориентированное на интересы людей, и верховенство закона", - подчеркнула Рамасвами.

По ее словам, 2024 год был отмечен знаменательными событиями и мероприятиями, которые Таджикистан реализовал как глобальный инициатор, призвав государства взять на себя новые обязательства в сферах изменения климата, эффективного управления водными ресурсами, борьбы с терроризмом и продвижения регионального экономического развития.

В частности было отмечено, что Таджикистан и партнёрские подразделения ООН провели Третью международную конференцию высокого уровня по Международному десятилетию действий !Вода для устойчивого развития", 2018-2028 годы.

"В продолжение глобальной инициативы, выдвинутой Таджикистаном, мы готовимся к Международной конференции по сохранению ледников, которая состоится в Душанбе в 2025 году", - добавила она.

Правительство Таджикистана и Правительство государства Кувейт подготовили международную конференцию высокого уровня "Укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и создание эффективных механизмов безопасности границ – Кувейтский этап "Душанбинского процесса", которая состоялась в Кувейт-Сити в ноябре этого года.

Эта совместная инициатива, организованная при поддержке Управления ООН по борьбе с терроризмом, иллюстрирует лидерство и обязательства Таджикистана в обеспечении глобальной и региональной безопасности и стабильности.

Более того, в рамках регионального экономического сотрудничества в ноябре этого года в Душанбе состоялось заседание Совета Управляющих и Региональный экономический форум SPECA (Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии). Мероприятие было направлено на укрепление экономических связей со странами SPECA в различных аспектах развития, включая "зелёное" социально-экономическое развитие".

"В целях развития сотрудничества на национальном уровне в 2024 году мы запустили серию диалогов системы ООН с правительством, парламентом, государственными структурами, гражданскими активистами и предпринимателями, чтобы обсудить расширение сотрудничества в конкретных отраслях", - сказала она.

По словам представителя ООН, вовлечение молодёжи – ещё один приоритет 2024 года.

"Повышая осведомлённость, реализуя общественные инициативы, участвуя в исследованиях, используя платформы социальных сетей, молодые активисты могут вдохновить других и мобилизовать усилия на поиск устойчивых решений. Например, под эгидой Водной конференции 2024 года для продвижения инновационных решений по борьбе с изменением климата была создана ассоциация "Молодёжь Таджикистана за воду и климат", - сказала она.

Рамасвами подчеркнула, что значительным событием этого года стал визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Таджикистан в рамках его визита в Центральную Азию. Она напомнила, что Генсек отметил успешное сотрудничество и важную роль, которую Таджикистан играет на глобальной арене.

Развитие "зелёной" экономики в Таджикистане

"Зелёные", социальные и связанные с устойчивостью облигации (GSS+) стали важнейшим инструментом, привлекающим финансовые ресурсы для достижения уровня собственных взносов, определённых на национальном уровне. Правительство Таджикистана определило смягчение последствий изменения климата и адаптацию к этому явлению в качестве одного из главных приоритетов в национальной Стратегии развития "зелёной" экономики на период с 2023 по 2037 год.

При переходе к "зелёной" экономике Таджикистан сталкивается с рядом проблем. Страна, например, испытывает значительную зависимость от ресурсоёмких отраслей, таких как сельское хозяйство, где зачастую отсутствуют устойчивые методы управления и развития. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам и технологиям препятствует возможности вложений в "зелёную" инфраструктуру, возобновляемые источники энергии, создание устойчивой к климатическим изменениям сельскохозяйственной отрасли", - сказала Рамасвами.

Представитель ООН также отметила, что отсутствие прочной нормативно-правовой базы, информированности граждан и потенциала на местном и национальном уровнях затрудняют реализацию программ, соблюдение экологической политики и комплексное внедрение устойчивых практик.

"Важным для достижения этих целей является финансирование. Необходимы коллективные усилия по преобразованию политики и регламента. Также следует диверсифицировать инструменты, необходимые для масштабной мобилизации ресурсов. По результатам оценки, обозначенных в последних национально-определяемых взносах Таджикистана, деятельность в области изменения климата потребует общего финансирования в размере около 7 процентов ВВП. Тематические облигации помогут восполнить этот пробел посредством мобилизации инвестиций для государственного и частного секторов на реализацию инициатив в области экологии и устойчивого развития", - сказала она.

Таджикистан и Цели устойчивого развития

"Чтобы оценить усилия Таджикистана по достижению ЦУР, следует рассмотреть несколько ключевых областей, включая действия правительства, национальную политику, международное сотрудничество и успехи в достижении конкретных целей", - отметила Рамасвами.

Как напомнила координатор проектов ООН, в 2016 году в Таджикистане была принята Национальная стратегия развития на период с 2016 по 2030 год, которая была разработана в соответствии с ЦУР.

"О прогрессе в достижении ЦУР сообщалось в Добровольных национальных обзорах, которые дважды представлялись в 2017 году и в 2023 году на Политических форумах высокого уровня в Нью-Йорке. Рада отметить, что также недавно в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли и Муниципалитетом Душанбе мы оказали содействие в составлении первого отчёта по Добровольному местному обзору столицы, который был представлен в ноябре на Всемирном форуме городов в Каире", - сказала она.

Рамасвами подчеркнула, что в рамках поддержки процесса составления Добровольных национальных отчётов в 2023 году система ООН помогла внедрить Национальный механизм отслеживания ЦУР, разработанный для измерения прогресса и определения областей, в которых необходимы дополнительные усилия.

"Таджикистан находится на пути достижения Цели 1 (отсутствие бедности) и Цели 10 (сокращение неравенства). Наблюдается значительный прогресс в достижении Цели 16 (мир, справедливость и эффективные государственные учреждения), а также Цели 11 (устойчивые города и сообщества)", - сказала представитель ООН.

При этом она отметила, что на фоне более активного и широкого использования возобновляемых источников энергии потребление энергии также продолжает расти (Цель 7 - обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии). Доступ к финансированию для малых предприятий также вызывает озабоченность (Цель 9 - индустриализация, инновации и инфраструктура).

"Другие области, требующие улучшения – социальная защита, устойчивое сельское хозяйство с высокой производительностью, инклюзивные образовательные учреждения, рациональное водопользование и энергоэффективность, трудовые права и безопасные условия труда, управление природными ресурсами, а также диверсифицированное и устойчивое финансирование", - сказала Рамасвами.

Она подчеркнула, что устойчивый экономический рост и значительный приток денежных переводов от трудовых мигрантов способствовали снижению уровня бедности по доходам – одна из ключевых ЦУР – с 32 процентов в 2009 году до 21,2 процента в 2023 году. Помимо сокращения бедности, Таджикистан также добился заметного прогресса в достижении других ЦУР; однако этот прогресс был неравномерным. По индексу ЦУР Таджикистан набрал 69 баллов, и в настоящее время занимает 85-е место среди 166-ти стран.

"Не стоит забывать, что Таджикистан по-прежнему подвержен внешним потрясениям. Речь идёт о значительной зависимости от денежных переводов, недостаточно диверсифицированной экономике с низкой долей частных инвестиций, дефицитом торгового баланса, составляющим в среднем около 25 процентов ВВП, и о государственном долге", - сказала Рамасвами.

Она подчеркнула, что необходимы решения, обеспечивающие получение выгод от экономического развития для всех категорий граждан, особенно для малоимущих. Речь идёт о финансировании развития, политике, способствующей созданию рабочих мест, благоприятной среды для малых и средних предприятий, заботе о сельских регионах, где уровень бедности зачастую выше, чем в городских конгломератах.

"Здесь я должна отметить, что гендерное неравенство является ключевым фактором бедности, особенно для женщин и девочек. Профильные агентства ООН в Таджикистане содействуют установлению гендерного равноправия, поддерживая политику и программы, которые расширяют экономические, политические и социальные возможности женщин. Речь идёт о программах, помогающих женщинам получить доступ к финансовым услугам, земле и образованию, а также направленных на борьбу с гендерным насилием, которое усугубляет проблемы бедности", - сказала представитель ООН.

Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года, инициативы, связанные с водой, климатическими проблемами и сохранением ледников

"29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведенная в Баку в ноябре - важное событие, которое является ключевым ежегодным глобальным форумом, создающее основу для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическими издержками", - сказала Рамасвами.

По ее словам, ввиду географического положения и зависимости от ледников в плане водоснабжения Таджикистан особенно уязвим к изменению климата. Работа системы ООН в этой области имеет решающее значение для перспективного устойчивого развития страны.

Как отметила предсавтитель ООН, в 2023 году по причине лавин, селей, землетрясений, камнепадов, оползней, наводнений и экстремальных погодных явлений погиб 51 человек. Катаклизмы заставили жителей покинуть свои дома; тысячи граждан потеряли средства к существованию; экономический ущерб составил более 7 миллионов долларов США. Ежегодный экономический ущерб от стихийных бедствий может достигать 1,3 процента от ВВП страны.

"Профильные агентства Организации Объединённых Наций оказывают Таджикистану поддержку в борьбе с изменением климата и защите ледников посредством различных инициатив, направленных как на снижение воздействия изменения климата, так и на повышение способности страны адаптироваться к последствиям.

Правительство Таджикистана и система ООН придерживаются комплексного подхода к управлению рисками, связанными с климатом и окружающей средой. Агентства ООН оказывают поддержку в укреплении координации деятельности по снижению риска стихийных бедствий и связанных с этим мер. Национальная платформа по снижению риска, возглавляемая правительством, активно поддерживается национальными и международными коллегами и партнёрами", - сказала координатор.

Рамасвами напомнила, что в августе 2023 года агентства системы ООН в Таджикистане и правительственные ведомства поддержали инициативу Генерального секретаря ООН "Раннее оповещение для всех", направленную на расширение и координацию инвестиций и внедрение соответствующих систем.

По ее словам, система ООН в стране также играет важную роль в мобилизации международной помощи и укреплении партнёрских отношений с организациями, занимающимися вопросами развития, с частным сектором, академическим сообществом и гражданскими активистами. Такое сотрудничество позволяет привлечь дополнительные ресурсы и освоить опыт для более эффективной борьбы с катаклизмами.

"Таджикистан является родиной многочисленных ледников, которые обеспечивают жизненно важные водные ресурсы для сельского хозяйства, гидроэнергетики и бытового потребления. Система ООН поддерживает исследования и сбор научных данных о воздействии изменения климата на криосферу (ледники, снег, вечная мерзлота), влияние на водоснабжение и возникновение стихийных бедствий.

В рамках своего мандата система ООН предоставляет техническую помощь для мониторинга ледников, оценки доступа к воде, рисков катаклизмов и разработки стратегий устойчивого управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата и снижения риска. Эти усилия необходимы для того, чтобы Таджикистан и весь регион Центральной Азии могли эффективно управлять водными ресурсами – как сегодня, так и в будущем", - сказала она.

Рамасвами подчеркнула, что поддерживая адаптацию к изменению климата, устойчивое управление водными ресурсами, снижение риска катаклизмов, региональное сотрудничество и мобилизацию финансовых средств, система ООН помогает Таджикистану повысить устойчивость к изменению климата и сохранить свои ледники, что имеет решающее значение для обеспечения безопасности и стабильности в стране. Благодаря этим усилиям, система ООН стремится к тому, чтобы Таджикистан развивался и процветал, смягчая последствия изменения климата.

“От имени группы профильных подразделений ООН в Таджикистане хочу выразить искреннюю благодарность правительству принимающей страны, всем партнёрам и донорам за сотрудничество. Вместе мы создаём условия для дальнейшего процветания Таджикистана", - заключила П.Рамасвами.